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Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

21.02.2022 12:13
Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.

Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler, 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gümrük süresi dolmuş araçların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Jandarma Trafik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda; Almanya, Polonya, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan çeşitli marka ve modellerde toplam 8 aracın yasal gümrük süresinin dolduğunu tespit etti. Jandarma trafik timlerince tespiti yapılan 8 araç yakalanarak Gümrük Müdürlüklerine teslim edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu
Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

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Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri Antalya'da jandarmadan öğrencilere genel trafik kuralları semineri Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi Lastiği patlayan minibüs ağaca çarparak durabildi

Jandarma, Tragger, Antalya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu - Son Dakika


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