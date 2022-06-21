Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı

21.06.2022 21:08
Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Samsun'da jandarma ekipleri dron ile tespit ettikleri tarlada ekili 2 bin 53 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri dron ile tespit ettikleri tarlada ekili 2 bin 53 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinin Yayla Mahallesi'nde İ.S.'nin (78) orman arazisini açmak suretiyle kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alan Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve JASAT ekipleri dron ile kenevir ekili tarlayı tespit etti ve operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arama sonucunda, alana ekilmiş halde 2 bin 53 kök kenevir bitkisi, 2 adet çapa, 2 kilo kimyasal gübre, 2 adet kova, 26 adet bitki fideleme kabı ve 35 metre sulama hortumu ele geçirdi. Olayla ilgili İ.S. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Salıpazarı, Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı - Son Dakika
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