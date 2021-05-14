Son dakika haberi: Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde jandarma tarlada çalışan çiftçilerin gününü kutladı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde çalışan çiftçilerin bu özel gününü çalıştıkları tarlada kutlayarak, çiçek takdim etti.

Jandarma görevlileri, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarken, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Çiftçiler ise bu özel günde kendilerini hatırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ