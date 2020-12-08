Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı

08.12.2020 16:33
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı, System.String[]

Son dakika haberi... Deprem bölgelerinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli ve dedektör köpekleri ile yapılan İstanbul depremine hazırlık tatbikatı nefes kesti.

Deprem bölgelerinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli ve dedektör köpekleri ile yapılan İstanbul depremine hazırlık tatbikatı nefes kesti. Deprem için tatbikat yapan ekiplerin drone ile havadan görüntüsü gerçeği aratmadı.

İstanbul Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen deprem arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Gerçekleştirilen tatbikatta gerçeğine uygun olarak deprem enkazına müdahale aşama aşama uygulandı. Deprem bölgesinde ilk önce zehirli gaz sızıntısına karşı enkaz alanına dedektörler ile jandarma arama kurtarma personeli giriyor. Personelin gaz sızıntısı olmadığını söylemesi üzerine diğer ekipler teçhizatları ile enkaz yakınına geliyor. Burada arama kurtarma yapan eğitimli ve sınavları geçen köpekler enkaz içinde canlı arıyor. Köpeklerin arama kurtarma yaptığı sırada bir insanı nasıl buldukları kameralara saniye saniye yansıdı. Enkaz altında kokusunu takip ederek bulduğu insanı havlayarak sahibine haber veriyor. Senaryo gereği bulunan enkaz altında bulunan insan sağlık personeline teslim ediliyor. Daha sonra enkaz altında kalanların olduğu varsayılarak belirli gölgelerde beton kırma ve kesme işlemleri yapılıyor. Havadan görüntülenen tatbikat gerçeği aratmadığı gözler önüne serildi.

"Teknik imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttırmaktadır"

Jandarma Albay Adem Şakrak, "Birliğimize bağlı 4 jandarma komando taburu bulunmaktadır. Bu taburların ikisi Avrupa yakasında ikisi Anadolu yakasındadır. İstanbul Jandarma Komando Alay Komutanlığı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun direktifleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emirleri ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın destekleri ile olası İstanbul depreminde vatandaşlarımıza hizmet edebilecek şekilde personelini eğitimden geçirip teknik imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttırmaktadır. İstanbul Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı bütün birliklerimizde deprem ve benzer diğer doğal afetlerde kullanılacak arama kurtarma araçları ve ekipmanları mevcuttur" dedi.

"Doğal afet sonrası ilk 72 saat canlı arama ve kurtarma faaliyetlerinde çok önemli bir süredir"

Jandarma Teğmen Muhammet Arslan, "Öncelikle enkaz emniyete alınır. Enkaz altında bulunan diğer ekipler ile koordine kurulmasına müteakip, fiziksel arama, köpekle arama, enkaz altı dinleme - iletişim kurma ve görüntülü aramalar yapılır. Doğal afet sonrası ilk 72 saat canlı arama ve kurtarma faaliyetlerinde çok önemli bir süredir. Canlıların yaşadıklarına dair hayati verilerin var olduğu bu zamandır. Enkaz altında canlı arama yöntemlerini kullanarak canlı olup olmadığının bulunması, varda yerinin tespiti kurtarma çalışmalarının doğru yerde başlatılması açısından önemlidir. Köpekli aramada arama faaliyetlerinin en önemli bölümü oluşturulur. Köpekler insanların giremedikleri dar yerlere girerek buradaki kazazedeleri tespit ederler. Son yöntem enkaz altı dinleme -iletişim kurma ve görüntü alma cihazları ile arama, bu cihazlar enkaz altından seslenen veya bir yere vurarak ses çıkmasını sağlayan kazazedelerin bulunmasında kullanılır. Görüntü alma cihazları ile enkaz altındaki canlı ve yaralının pozisyonunu görmek mümkündür" şeklinde konuştu.

"Enkaza müdahale için en çok tercih edilenlerden galeri açma ve kuyu açma yöntemidir"

Jandarma Astsubay Çavuş Ali Hikmet Aydın, "Enkaza müdahale için birçok yöntem bulunmasına rağmen bunlardan en çok tercih edilenlerden galeri açma ve kuyu açma yönteminden bahsetmek istiyorum. Galeri açma yöntemi, tamamen çökmüş bina enkazının kenarlarından açılacak bir galeri ile afetzedeye ulaşılması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde en önemli araçlar basınçlı hava yastıkları, hidrolik ve mekanik desteklerle 60-70 cm kaldırılan açıklığın iki kenarına destek tahkimat malzemeleri konulmak suretiyle kurtarıcıların emniyeti bir şekilde çalışmalarını sağlayacak düşey destekleme yapılır. İkinci yöntem ise kuyu açma yöntemi, bu yöntemde çeşitli delici ve kesici el aletleri kullanılabildiği gibi, kurtarma zamanın çok önemli olması nedeni ile elektrik kırıcı, delici ve kesicilerin ve hidrolik kesicilerin kullanılması afetzedeyi daha kısa sürede kurtarma şansını arttıracaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı
Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Jandarma timlerinden İstanbul depremi tatbikatı - Son Dakika


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