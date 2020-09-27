Son dakika haberi... Tarım işçileri taşıyan araçlar denetlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri "tarım İşçisi ve personel taşıyan Araçların" karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik olarak sabit ve seyir halinde özel denetim yaptı.

Bölgede pancar hasadının başlaması ve çiftçilerin 3-4 römork takarak yola çıkmaları ölümlü trafik kazalarına neden olurken, bunu önlemek için ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ayakta işçi taşıyan 4, yolcu taşıma yetki belgesiz taşımacılık yapan 2 olmak üzere 6 servis aracına, römorklarında yansıtıcı bulundurmayan 2 traktörle birlikte 8 araca toplam 5 bin 28 lira trafik cezası kesildi.

Ayrıca tarım işçisi ve personel taşıyan araçları İçişleri Bakanlığınca belirlenen "Hepimiz İçin, Sağlık İçin" sloganıyla Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrol edildi. Denetimler kapsamında dezenfekte yaptırmayan, ayakta yolcu taşıyan, yolcuların kullanması için el antiseptiği bulundurmayan, uyarı ikaz yazıları asmayan 5 servis işleteninin her birine 789 lire tutarında idari yaptırım uygulandı. - AFYONKARAHİSAR