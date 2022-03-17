Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi

17.03.2022 12:40
Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca trafik ve asayiş timlerine ilk yardım kursu verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca trafik ve asayiş timlerine ilk yardım kursu verildi.

İlimiz Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma trafik ve asayiş timlerinde görevli personele yedi 7 dönem halinde ilk yardım kursu verildi. Kurs sonucunda; meydana gelen trafik kazalarında kazazedelere ilk yardımın yapılması, sağlık ekiplerinin kaza mahallinde emniyetinin alınması ve kazazedelerin sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde sevk edilmesi konularında eğitim verilmeye devam ediyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyir etmelerini temin etmek ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla komutanlıkça çalışmaların devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi
Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi
Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi Şanlıurfa'da jandarma personelin ilk yardım eğitimi verildi

İlk Yardım, Jandarma, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarma trafik ve asayiş timlerine ilk yardım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement