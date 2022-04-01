Son dakika haberi... Jandarma, unutulan döviz dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarma, unutulan döviz dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

01.04.2022 17:53
Son dakika haberi... Jandarma, unutulan döviz dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Körfez ilçe geçişi Kuzey Marmara otoyolundaki akaryakıt istasyonunda, içinde 20 bin 500 liralık döviz olan cüzdanı bulan jandarma, sahibine teslim etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçe geçişi Kuzey Marmara otoyolundaki akaryakıt istasyonunda, içinde 20 bin 500 liralık döviz olan cüzdanı bulan jandarma, sahibine teslim etti.

Kuzey Marmara otoyolunda devriye gezen Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, akaryakıt istasyonunda, içinde 20 bin 500 liralık döviz olan cüzdanı buldu. Para dolu cüzdanın Musa Şanal'a ait olduğu tespit edilince Jandarma Komutanlığı'na davet edildi. Cüzdanını jandarma personelinden teslim alan Şanal, ekiplere teşekkür etti.


Son dakika haberi... Jandarma, unutulan döviz dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
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Jandarma, Hisarcık, Körfez, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Jandarma, unutulan döviz dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika


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