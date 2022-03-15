Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı

15.03.2022 09:34
Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 gram metanfetamin ve 10 gram kenevir tohumu geçirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 gram metanfetamin ve 10 gram kenevir tohumu geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, B.U., isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 6 gram metanfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 30 santimetre uzunluğundan ekmek bıçağı ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı - Son Dakika


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