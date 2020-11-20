Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

20.11.2020 18:51
Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları ziyaret etti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları ziyaret etti.

Karabük'ün sorumluluk sahasında bulunan köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların başta can ve mal güvenliklerinin sağlanması olmak üzere varsa talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriyeler vasıtasıyla ve gerekse telefon ile sık sık aranan vatandaşların herhangi bir talep ve ihtiyacının tespiti halinde, mülki idare amirleri ile koordineli şekilde ihtiyaçları karşılanıyor. - KARABÜK

Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor
Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor
Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor - Son Dakika


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