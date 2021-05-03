Jandarma ve polisten 'tam kapanma' denetimleri - Son Dakika

Jandarma ve polisten 'tam kapanma' denetimleri

KASTAMONU - Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde sıkı denetimler devam ediyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında jandarma ve polis ekipleri, araçları durdurarak evrak kontrolü ile kimlik kontrolü yapıyor. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanırken, ayrıca sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulunuyor.

Hem şehir merkezlerinde hem de şehirlerarasında denetimlerini devam ettiren ekipler, ayrıca sokakta dolaşan vatandaşları da durdurarak evraklarını kontrol ediyor. Bu kapsamda Kastamonu- Ankara karayolu, Kastamonu- Karabük karayolu, Kastamonu- Bartın karayolu, Kastamonu- Sinop karayolu, Kastamonu- Çorum karayolu araçların giriş ve çıkışına kapatılarak Kastamonu'ya gelen araç ve sürücülerin bu güzergahlarda kontrol ediliyor. Ayrıca ekipler, Tosya'da Samsun- İstanbul karayolu D-100 mevkiinde de yol kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, durdurdukları araçlarda hem sürücülerin hem de araçtakilerin seyahat izin belgelerini kontrol ederken, aynı zamanda HES kodu sorgulaması da yapıyor. Ekipler, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları noktasında uyarıda bulunarak denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Ekipler tarafından yapılan denetimde durdurulan Muhammed Gazioğlu, denetimlerin çok iyi olduğunu ve yerinde bulduğunu belirterek, "Uygulamalar yerinde. Kontrollerin yapılması gerekiyor. Vakalar artıyordu, durum hiç iyiye gitmiyordu. İnşallah düzelir, bilmiyorum bunun sonucunda ne olur. Herkesin kendisini savunması lazım, işi olmayan çıkmasın dışarı" dedi.