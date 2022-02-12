Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma, otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üzerinde, tabanca ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı yol kontrol noktasında bir turizm firmasında yolcu olarak seyahat eden D.K'nin durumun şüphelendi. Şüphe üzerine D.K'nın üst aramasında ve çantasında; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 38 adet hap, 2 adet aparatı, 1 adet hortum, 2 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye 2bin 356 TL idari para cezası uygulanırken, adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA