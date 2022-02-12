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Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi

12.02.2022 12:22
Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma, otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üzerinde, tabanca ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma, otobüsle yolculuk yapan bir şahsın üzerinde, tabanca ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı yol kontrol noktasında bir turizm firmasında yolcu olarak seyahat eden D.K'nin durumun şüphelendi. Şüphe üzerine D.K'nın üst aramasında ve çantasında; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 38 adet hap, 2 adet aparatı, 1 adet hortum, 2 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliye 2bin 356 TL idari para cezası uygulanırken, adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Jandarma yolcunun üzerinde tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
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