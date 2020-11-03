Son dakika haberi: Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

03.11.2020 11:16
Son dakika haberi: Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması, System.String[]

Son dakika haber: Adana'da jandarma Bölgesel Huzur-Güven uygulaması yaptı.

Adana'da jandarma Bölgesel Huzur-Güven uygulaması yaptı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korana virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bölgesel Huzur-Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 565 şahıs ve 456 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı, çeşitli trafik suçlarından 16 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca korana virüs tedbirlerine uymayan 17 şahsa idari para cezası uygulandı. - ADANA

Son dakika haberi: Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

Jandarma, Asayiş, Adana, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması - Son Dakika


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