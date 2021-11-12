Sürücüler jandarmanın uygulamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek ekiplere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Tuzla mahallesinde bulunan kontrol noktasında Türkiye geneli uygulanmakta olan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında denetim yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı"nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Oltu Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince emniyet kemeri denetimi yapıldı.

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