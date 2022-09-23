Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri bahçesine kenevir ve skunk ekilen eve baskın yaptı.
Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde İ.S.'nin evinin bahçesine kenevir ve skunk bitkileri ektiği, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı, Korkuteli JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda İ.S.'nin evine, jandarma ekipleri baskın düzenledi. Alanda yapılan kontrollerde evin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... JANDARMADAN EVE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika