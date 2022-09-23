Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde İ.S.'nin evinin bahçesine kenevir ve skunk bitkileri ektiği, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı, Korkuteli JASAT ve Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda İ.S.'nin evine, jandarma ekipleri baskın düzenledi. Alanda yapılan kontrollerde evin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Korkuteli, Jandarma, Antalya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... JANDARMADAN EVE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.