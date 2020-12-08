- Jandarma'dan FETÖ operasyonu - Son Dakika

- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
08.12.2020 11:32
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Fethullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi.
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Fethullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya'da saat 07.00'dan itibaren eş zamanlı düzenlenen operasyonda tespit edilen isimlerden gözaltılar yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği öğrenildi.
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