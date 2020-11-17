Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki kara yollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla havadan denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 24 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika