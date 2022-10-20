İlçeye bağlı Himmetdede Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi yapıldı. Ekipler, devriye sırasında faaliyette olmayan benzinlikten bir şahsın yaklaşık 150 metre uzunluğunda kablo sökerek aracına koyduğunu tespit etti.

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda faaliyette olmayan iş yerinden elektrik kablosu çalan 1 kişi suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Jandarmadan iş yeri hırsızına suçüstü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.