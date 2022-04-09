Son dakika haberi... Jandarmadan kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaçak alkol getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çeşitli türlerde kaçan alkol ele geçirdi.

Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesinde, T.Ö isimli şahsın Kemer ilçesine kaçak alkol getireceğinin bilgisinin alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beldibi Mahallesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahsın kullandığı araçta yapılan arama neticesinde; 105 litre etil alkol, 57 adet malt aroması, 16 adet viski aroması, 4 adet gliserin, 9 adet anason, 15 adet kokteyl aroması ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği kaydedildi. - ANTALYA