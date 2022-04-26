Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

26.04.2022 11:00
Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde kaçak sigaraları piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı E.A.'yı takibe alan ekipler şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan jandarma ekipler 70 karton içerisinde 14 bin adet makarona basılmış kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon sonrası şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaçak Sigara, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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