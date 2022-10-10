Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

10.10.2022 00:57
Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber: Eyüpsultan'da imal ettikleri kaçak sigaraları piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şahsın imalathanesine operasyon düzenlendi.

Eyüpsultan'da imal ettikleri kaçak sigaraları piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şahsın imalathanesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalanırken, 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron,12 bin 500 paket sigara, 218 bin adet çok amaçlı kutu ele geçirildi.

Eyüpsultan'da bir imalathanede kaçak sigara üretimi yapan iki şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E. ve A.T isimli şüpheli şahıslar, Eyüpsultan'daki depolarında kaçak sigara üretimi yapıyordu. Ürettikleri kaçak sigaraları İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye geneline satacağı bilgisini alan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.E. ve A.T. isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı. İmalathaneye yapılan operasyonda 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron,12 bin 500 paket sigara, 218 bin adet çok amaçlı kutu ele geçirildi. Yakalanan Y.E. ve A.T. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Y.E. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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