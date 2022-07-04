Son dakika haberi... Jandarmadan Karabük'te helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarmadan Karabük'te helikopterli trafik denetimi

04.07.2022 16:02
Son dakika haberi... Jandarmadan Karabük'te helikopterli trafik denetimi

Son dakika gündem haberine göre Kurban Bayramı tatili süresince yerli ve yabancı turist yoğunluğunun beklendiği Karabük'te, jandarma tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili süresince yerli ve yabancı turist yoğunluğunun beklendiği Karabük'te, jandarma tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması beklenen noktalarda kontrollerini sıklaştırdı.

Kentin özellikle giriş noktalarında yapılan denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin tedbirler alınıyor. Sorumluluk bölgesindeki kara yolunun farklı kesimlerinde noktalar oluşturarak kontrollerini sürdüren ekiplere, zaman zaman jandarma helikopteriyle destek veriliyor.

Bu kapsamda yapılan helikopterli denetime Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Rüştü Karakuş ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de denetimleri havadan görüntüledi. Denetimlerde yoğunluk oluşabilecek yerler havadan tespit edilerek, bu bölgelere takviye ekipler yönlendirildi.

"Tedbirlerimizi şimdiden planlıyoruz"

Gürel, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, bayram süresince kentte yoğun trafik akışının yaşanacağını öngördüklerini belirterek, "Bayram öncesi trafik düzenini görebilmek, bayramda yaşanacak trafik yoğunluğunu düzenleyebilmek, planlamak adına planlı uçuş gerçekleştirdik. Zaten hazırlıklarımızı yapıyoruz, çok yoğun bayram trafiği bekliyoruz, 9 günlük tatil var. Bu kapsamda tedbirlerimizi şimdiden planlıyoruz." dedi.

Jandarma yetkililerince, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarının en aza indirilmesi, kural ihlallerine karşı caydırıcılığın artırılması amacıyla Kurban Bayramı süresince denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Jandarmadan Karabük'te helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

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