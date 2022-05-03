Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması - Son Dakika
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Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması

03.05.2022 11:17
Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile denetimler gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile denetimler gerçekleştirildi. Kontrol edilen 52 adet araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara

emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı ve çikolata ikramında bulunuldu. sürücü - ANTALYA

Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması
Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması
Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması

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Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan kemer uygulaması - Son Dakika


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