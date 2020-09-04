Son dakika haberi... JANDARMADAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul sınırlarında kalan 163 kilometrelik güzergahta 8 ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Fenertepe Gişeleri'nde bekleyen ekipler yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilleri durdurdu. Otobüslerde sosyal mesafe kuralı, bilet satış kriterlerine uyulup uyulmadığı ve maske takılıp takılmadığı kontrol edildi. Durdurulan otomobillerde seyahat eden vatandaşlardan da maskelerini çıkarmamaları istendi. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolunda görev yapan Jandarma Otoyol Trafik ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, trafik kurallarına riayet etmeleri ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde fazladan yolcu almamaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin denetimine bir jandarma helikopteri de destek verdi. Fenertepe ile birlikte Kurna, Hüseyinli, Uskumruköy, Kınalı mevkilerinde de denetimler yapıldı.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Denetim noktasında jandarmanın uyarısı sonrası maske takan bir sürücü, "Elimizden geldiği kadar kurallara uyuyoruz. Biz maskesiz dolaşmıyoruz" diye konuştu.

- İstanbul