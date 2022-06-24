Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunan hesapların incelendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Jandarmadan Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme - Son Dakika

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