Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

17.03.2022 20:27
Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

Son dakika haberler... Jandarma Trafik Timleri tarafından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir ilinde görevli toplam 10 bin 723 personele "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir ilinde görevli toplam 10 bin 723 personele "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi.

Jandarma Trafik Timleri, Jandarma personelinin gerek resmi, gerekse özel araçlarıyla karışabileceği trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek, azaltmak amacıyla toplam da 10 bin 723 personele başta hız kuralları olmak üzere önem ver arz eden trafik kurallarıyla ilgili hem teorik hem de uygulamalı şekilde "Trafik Güvenliği Eğitimleri" verildi. - İZMİR

Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri
Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri
Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarmadan personellere trafik eğitimi semineri - Son Dakika


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