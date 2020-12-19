Son dakika! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 88 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Son dakika! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 88 internet sitesine erişim engellendi

19.12.2020 14:21
Son dakika! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 88 internet sitesine erişim engellendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 88 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 88 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma kapsamında ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 88 site tespit etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yapılan 22'si müstehcen yayın yapan toplam 88 siteye erişim engellendi.

Müstehcen, Jandarma, İzmir, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 88 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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