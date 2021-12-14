Son dakika haberi: Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; G.O. adlı şahsın Konya'dan satmak amacıyla silah temin ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mamak Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir adreste gerçekleştirilen operasyon sonucunda; 20 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1000 adet 9.19 mm çapında fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda F.E., N.C.U., N.S., U.S. ve T.A. adlı şüpheli şahıslar yakalandı.

Operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlara el konulurken, yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. Olayla ilgili G.O. ve E.U. adlı şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi. - ANKARA