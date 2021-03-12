Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu

12.03.2021 21:15

Edinilen son dakika haberine göre Jandarmadan tarihi eser operasyonu Manisa'da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 şüphelinin evine eş zamanlı düzenlenen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Manisa'da yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 3 şüphelinin evine eş zamanlı düzenlenen operasyonla çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah 06.00 sıralarında Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonun Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol ve JASAT unsurları ile birlikte yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese yapılan operasyonda M.Ö. 6. Yüzyıl Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kiremit mumluk, 3 adet yaklaşık 30 santimetre çapında 10 santimetre eninde kiremit eser, 1 adet 25 santimetre çapında kenarları işlemeli kültür varlığı, 1 adet 1 metre uzunluğunda 70 santimetre genişliğinde lahit kapağı, 4 adet gözyaşı şişesi, 138 adet farklı çap ve ebatta bronz sikke, 43 adet Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen muhtelif çap ve ebatta objeler, 1 adet dedektör, 1 adet dedektör başlığı ve dedektör ekipmanları ile 1 adet kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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