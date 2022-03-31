Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri - Son Dakika
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Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri

31.03.2022 09:53
Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından, tarım sezonunun başlamasıyla yaşanacak yoğun araç trafiğinde traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak karayolunda seyreden traktörlere yönelik özel denetim, mahalle...

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından, tarım sezonunun başlamasıyla yaşanacak yoğun araç trafiğinde traktör kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi maksadıyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak karayolunda seyreden traktörlere yönelik özel denetim, mahalle ve köylerde ise bilgilendirme faaliyetleri yapıldığı bildirildi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri sırasında, özellikle kazalarda yaşam boşluğu oluşturarak sürücünün traktör altında kalmaya bağlı hayatını kaybetme veya yaralanma olaylarının önlenmesine yönelik Güvenlik Çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte geceleri etkin bir ışıklandırma sağlayarak arkadan çarpma olaylarını büyük ölçüde önleyen 2 adet reflektörün tüm traktör römorklarının arkasına takılmasının can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapılarak, bu hususta Kütahya Valiliğince basımı yaptırılan kitapçık ve broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri
Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri
Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri

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İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya, Traktör, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri - Son Dakika
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