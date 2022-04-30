Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim - Son Dakika
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Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim

30.04.2022 12:07

Turizm kenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili öncesi havadan ve karadan yoğun şekilde trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kurallara uymayanları tespit ediyor.

Turizm kenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili öncesi havadan ve karadan yoğun şekilde trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri kurallara uymayanları tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması beklenen farklı noktalardaki kontrollerini sürdürüyor. Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor.

Antalya'da sorumluluk bölgesindeki kara yolunun farklı alanlarında kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere helikopter de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "Mil Mi-17" tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde, havalanan trafik timleri, Döşemealtı, Aksu ve Manavgat başta olmak üzere kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşta özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Kontrol noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama ve aşırı hız denetimi gerçekleştirildi.

101 sürücüye ceza

Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğu yaşanması beklenen noktalarda devam edecek denetimlerde şu ana kadar 101 sürücüye 137 bin 614 lira ceza kesildi.

Asayiş ekiplerinin de katıldığı kontrollerde farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca trafikten men edilen bir araca el konuldu.

Jandarma yetkilileri, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla helikopterli denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim
Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim
Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim
Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmadan turizm kenti Antalya'da bayram tatili öncesi helikopterli denetim - Son Dakika


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