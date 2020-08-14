Son dakika haberi... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bafra ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 210 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 14 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN