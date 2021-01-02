Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

02.01.2021 13:04
Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yeşilyayla Mahallesi'nde Ö.C.'nin (30) evinde uyuşturucu madde olduğu ve aynı evden uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumunu alan Jandarma hareke geçti. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına Bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ve 17'inci JASAT timi ekipleri tarafından evde ve eklentilerinde yapılan aramada yaklaşık 15 gr. ağırlığında kokain uyuşturucu maddesi, 40 gr. ağırlığında kenevir tohumu, 1 gr. ağırlığında Kubar Esrar maddesi, 1 gr. ağırlığında Metamfetamin uyuşturucu/uyarıcı maddesi, 1 adet yarısı kullanılmış Suboxone hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu imalatında kullanılan aydınlatma/kurutma projektörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği,. 3 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Uyuşturucu, Yeşilyayla, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada
Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı         
12:38
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı         
12:19
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 13:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei