Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
17.03.2021 10:43
Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; A.A. (27) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınması üzerine Zonguldak İli Devrek İlçesi Türkmenoğlu köyünde durdurulan, içerisinde A.A. (27) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler şahsı gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
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