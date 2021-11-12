Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsüne ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Melikgazi ilçesinde bir evde ve bir yolcu otobüsünde yapılan aramada; 461 adet uyuşturucu hap ve 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alınırken, gerekli adli işlemlere de başlandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi. - KAYSERİ