Son dakika haber! JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 66 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 66 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

01.10.2022 09:36

Son dakika gündem haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ; 66 kilo Skunk ve 20 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ; 66 kilo Skunk ve 20 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada S.N.A. adlı şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı.

3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda şüphelinin uyuşturucuyu Beylikdüzü'nde ikamet adresi haricinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 66 kilo Skunk, 20 gram kokain, pres makinesi ile vakum makinesi ele geçirildi. Yakalanan S.N.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 66 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 66 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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