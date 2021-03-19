Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama

19.03.2021 18:54
Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Son dakika haber: Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan üç aylık istihbari çalışma sonucunda; uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri değerlendirilen 24 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti. Gerçekleştirilen ilk operasyonda yakalanan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken 7 kişi serbest bırakılmıştı. Yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y., F.K., E.K., Y.S. ve Ü.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; R.Y., E.Ç., İ.K., S.K., S.O. ve Z.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Katie Price altıncı kez hamile kaldı Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum         
19:03
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi         
17:29
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 19:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Jandarmanın 3 aylık operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei