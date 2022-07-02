Son dakika haberi: Jandarmanın atlı ekibi Fethiye'de göreve başladı

Fethiye ilçesindeki sahillerde yerli ve yabancı turist yoğunluğunun artmasıyla atlı jandarma ekibi görev yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle 3 binici ile 3 bakıcı jandarma personeli ilçeye geldi.

Görevlerini "Başak", "Üstay" ve "Tuna" isimli atlarla sürdüren jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda görev alacak. Ekip ayrıca özellikle ormanlık alanların korunması ve hırsızlığın önlenmesinde de görev üstleniyor.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan süvariler, Ölüdeniz Mahallesi'nde Çarşı ile Denizpark Caddesi, Belcekız ve Kumburnu plajlarında devriye yapıyor.

Tatilciler, atlı jandarma ekibiyle fotoğraf çektirmek istiyor

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de ilgi görüyor. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibi ile fotoğraf çektiriyor.

İngiltere'den ailesiyle tatile gelen Paui Watts, sahilde atlı jandarmayı görünce çok şaşırdıklarını belirtti. Atları sevdiğini ve fotoğraf çektirdiğini kaydeden Watts, "Hayvanlar çok güzel. Eşim ve benimle jandarma personeli de ilgilendi. Güzel bir uygulama." dedi.

İstanbul'dan tatile gelen Serdar Arancı, ilk kez sahilde atlı jandarma gördüklerini ve çok güzel bir görüntü olduğunu söyledi.

Ailesiyle tatile gelen 12 yaşındaki Azra Gürgü de İstanbul Küçükçekmece'de daha önce bir kez at gördüğünü belirterek, sahilde de atları görünce yanlarına gidip sevdiğini ve fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.