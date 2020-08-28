Jandarmanın ölümden döndüğü anlar kamerada

Dikkatsiz sürücü denetim yapan jandarma personelini eziyordu

KAYSERİ - Kayseri'de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Kayseri'de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol eden jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk yardımı ise ekip arkadaşı yaptı.