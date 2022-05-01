Son dakika haberi... Japon meclisi, Okinawa'daki askeri üslerin eyalete yükünün hafifletilmesini talep etti - Son Dakika

Japonya'da meclis, Okinawa'daki askeri üslerin eyalet üzerindeki yükünün hafifletilmesini hükümetten talep eden kararı kabul etti.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin), aldığı kararla, Japon hükümetinden, ABD güçlerinin yoğun olarak konuşlandığı Okinawa'daki askeri üslerin durumuna yönelik talepte bulundu.

İktidar ve muhalefetin destekliği kararda meclis, "ulusal strateji gereği" üslerin ada eyaletinde yol açtığı yükün hafifletilmesini ve yerel ekonominin canlandırılmasını istedi.

Kararda, "Kapsamlı, esaslı ve sürdürülebilir önlemler alınması hususunda hükümet, parlamento ve eyalet dayanışma göstermelidir." ifadesi kullanıldı.

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

En güneybatıda yer alan Okinawa Adası'na, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.