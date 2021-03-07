Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Suga'dan "Mart 2011 depremi bölgelerinin yeniden inşası hızlandırılacak" vurgusu - Son Dakika

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen Tohoku depremi ve tsunamisinin vurduğu bölgelerin inşasının hızlandırılacağını söyledi.

Depremin 10. yılı öncesinde Tohoku bölgesinde bulunan Fukuşima eyaletini ziyaret eden Başbakan Suga, "Afet bölgesini gezerek taziyelerimizi bildiriyor ve Fukuşima'nın rekonstrüksiyonuna yönelik kararlılığımızı gösteriyoruz." dedi.

Tohoku bölgesinde depremin 10 yıl önce vurduğu bölgeleri ziyaret eden Suga, eyaletleri kapsayan yeniden inşa çalışmalarına hız vereceklerini kaydederek, "Devlet tam bir sorumlulukla geleceğe yönelik yeniden inşa ve yapılanma çalışmalarını ilerletecek." dedi.

Suga, Hükümetin, depremde zarar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki muhafaza tanklarında bekletilen ve radyoaktif özellik taşıyan suyun tahliye edilmesi kararını yakında vereceğini belirtti.

Suga, "Tanklar doluma yaklaşıyor ve mevcut alan daralıyor. Uygun zamanda tahliye planına yönelik kararı vermek istiyoruz. Hükümet olarak artık kararı ertelememeliyiz." dedi.

Kyodo ajansına göre, deprem ve tsunaminin en fazla etkilediği Tohoku bölgesindeki Miyagi, Fukuşima ve İwate eyaletlerinde, 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.