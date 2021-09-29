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Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı

29.09.2021 16:49
Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında konuştu.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında konuştu. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyleyen Pereira, "Takımım savaşarak 3 puanı almak için her şeyi yapacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça ilişkin düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, "Hiç şüphe yok ki yarın güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi kulvarlarda defalarca boy göstermiş, bizim gibi çok büyük bir kulüple karşılaşacağız. Portekizli bir hocaları var ve kendisiyle arkadaşız. Yarın bizim iyi bir sonuç olabilmemiz için kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım yarın atmosfer de beklediğimiz gibi olur, buna ihtiyacımız var" diye konuştu. Sakatlıktan dönen oyuncuları da yarın hazır olsalar dahi oynatmayı düşünmediğini söyleyen Pereira, "Sakat oyuncularımız yarınki maçta oynamak için hazır olsalar bile sakatlıktan yeni çıktılar. Onları adım adım döndürmek istiyoruz. Her halükarda yarın 11 oyuncu sahada olacak" açıklamasını yaptı.

Japonya'da iktidar partisi Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri seçilen ve başbakanlık koltuğunu devralması beklenen Fumio Kishida, bölgede barış-istikrarı sağlama ve Covid-19 salgını ile mücadele konularına öncelik vereceğini açıkladı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bugün yapılan liderlik seçimini kazanan ve LDP'nin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması itibariyle başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Nobuo Kishida, izleyeceği iç ve dış politikanın sinyallerini verdi. Ülkede görülebilecek olası 6. Covid-19 dalgasına atıfta bulunan Kishida, "Ulusal bir kriz ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. "Covid-19 salgını ile mücadeleyi sürdürmeli ve yıl sonuna kadar büyük bir ekonomik paket oluşturmalıyız" diyen Kishida, demokrasi gibi evrensel değerleri korumanın yanı sıra bölgede barış ve istikrarı sağlama ile iklim değişikliği dahil küresel zorlukların çözümüne katkı sunma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Eski Başbakan Shinzo Abe ve mevcut Başbakan Yoshihide Suga döneminde ülkenin dış politikasında belirleyici unsur olan "Hint-Pasifik" vizyonuna değinen Kishida, "Kararlı diplomasi ve güvenlik politikaları izleyip özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi hedefinin inşası için çalışacağım" şeklinde konuştu.

LİDERLİK YARIŞINDA İPİ KİSHİDA GÖĞÜSLEDİ

Japonya'da mevcut Başbakan Yoshihide Suga'nın LDP liderlik seçiminde aday olmayacağını açıklamasının ardından iktidar partisindeki liderlik yarışının sonucu bugün netleşmişti. Eski Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimin ikinci turunda 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono'yu geride bırakarak 257 oyla LDP Başkanı seçilmişti. Kishida'nın Pazartesi gerçekleştirilecek bir Meclis oturumunda ülkenin başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor.Göreve geldiği günden bu yana '3'lü defans' cümlesiyle karşılaştığını ifade eden Vitor Pereira, "Futbol sistem değil, dinamiklerdir. Futbolcular arasındaki etkileşim önemlidir. Dizilişiniz önemlidir. Geriye çekildiğinizde, ofans yaptığınızda farklılıklar göstermeniz önemlidir ve önemli olan davranışlardır. Hazırlık döneminin son haftasında iki önemli sakatlık yaşadık. Daha sonra 3 günde 1 maç yaptığımız döneme girdik ve başka sakatlıklar da oldu. Şimdi pek çok sakat oyuncumuz dönecek ve dinamik futbolu sergileyeceğiz. Bu tarz takımlarda çalıştığınızda ve hem hafta içi hem de hafta sonunda maç yaptığınızda, antrenmanlarda hataları düzeltme şansınız olmuyor. Ama liderlik yapmak önemlidir" dedi.

Steven Caulker'in takımdan ayrılması hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pereira, "Steven Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine de dürüst şekilde açıkladım. Onun oyun tarzı benim dinamiğime ve sistemime uymuyordu, savunmada çok açık veriyorduk. Onun için en iyisini istiyorum. Kim Min-Jae ise benim tanımıma göre üst düzey bir oyuncu ve şu ana kadar çalıştığım en iyi isimlerden" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIM VAR"

Maça çıkacak olan kadro konusunda kararı kendisinin verdiğinin altını çizen Vitor Pereira, "Günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha'nın ve diğer oyuncuların performansından mutluyum. Karakter, kişilik ve kalite açısından çok iyi bir takımım var. Berisha çok iyi çalışıyor. Buraya geldiğinde seviyesini artıracak vakti olmadı. Rossi, Crespo ve Max Meyer gibi direkt olarak sahaya çıktılar. Hepsi geldiklerinden bu yana özgüvenlerini yakalamaya çalışıyor. Hepsinin durumundan memnunum" dedi. Bilimsel metot ve analizler hakkında da konuşan Pereira, "Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. Futbol bu. İnsanlar bunu her yede konuşurlar. Futbolun güzel yönü de budur. Sizin neler yaptığınız bilmiyorlar ama konuşuyorlar. Futbolun güzelliği de bu. Herkes teknik direktör ve herkes benden daha iyi biliyor. Ama onların sahaya gitmeleri ve karar vermeleri gerekmiyor. İnsanların benim hakkımda konuşmaları da iyi bir şey. Ben buradayım ve bu eleştiriler güzel benim adıma" diye konuştu.

"GRUPTAKİ HİÇBİR TAKIM DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Grupta yer alan takımların birbirlerine çok yakın ekipler olduğunu sözlerine ekleyen Vitor Pereira, "Hedefimiz yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Kalite olarak farklılıklar olsa da takımlar birbirine benziyor. Hiçbir takımın diğer takımdan üstün olduğunu düşünmüyorum. Biz de yarın 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Ben gerçekçi birisiyim. Bir sonraki maçı düşünürüm. Benim takımım yarın savaşacak ve 3 puan almak için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.

Kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı hakkında da konuşan Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum. Futbolcular bir insan ve bu yoğunluğu giderebilmemiz için rotasyon yapmamız gerekiyor. Önceki maçlarda elimde çok fazla çözüm yoktu. Rotasyon yapamadım. Benim için bütün oyuncularım çok önemli. Buradan da kendilerine vermek istediğim mesaj bu" diyerek sözlerini tamamladı.

(Burak Ersoy/İHA)

Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı
Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Japonya'da başbakan olması beklenen Kishida önceliklerini açıkladı - Son Dakika
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