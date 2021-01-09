Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

09.01.2021 17:25

Son dakika haberlerine göre - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı Japonya'da salgın başından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarak 4 bin 21'e yükseldi.

- Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

TOKYO - Japonya'da salgın başından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarak 4 bin 21'e yükseldi. Son 4 gündür üst üste vaka rekoru kırılan ülkede bugün 7 bin 779 vaka tespit edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 4 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin sınırını aştı. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 21'e yükseldi. Ülkede ilk vakanın doğrulandığı tarih olan 16 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, geçtiğimiz 22 Aralık'ta 3 bine dayanan bilançonun 20 günden az bir sürede 4 bine ulaşması ülkede salgının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz 4 günde üst üste rekor kıran günlük enfeksiyon sayısı bugün 7 bin 779 olarak kaydedildi. Söz konusu gelişme ülkedeki toplam vaka sayısını 283 bin 374'e yükseltti.

OHAL yürürlükte

Japonya'da hükümet korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 4 eyalette OHAL kararı almış, Başbakan Yoshihide Suga kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağını açıklamıştı. 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın, sokağa çıkma kısıtlaması getirmek yerine restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanacağı ifade edilmişti.

Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı
Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı
Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı
Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: - Japonya'da Covid-19 ölümleri 4 bini aştı - Son Dakika


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