Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek

04.02.2021 05:17
Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek, System.String[]

Son dakika haberleri... Japonya'da parlamento, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Japonya'da parlamento, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Bu kapsamda halihazırda yürürlükteki Kovid-19 Özel Önlem Yasası ile Salgın Hastalıkları Yasası revize edildi.

Revize edilen yasalara göre, hastanede tedavi olmayı kabul etmeyen koronavirüs hastalarına 500 bin yene (4 bin 760 dolar) kadar ceza verilebilecek.

Sağlık kuruluşlarının salgın soruşturmalarına katılmayı reddeden kişi ve kuruluşlar ile tedbirler kapsamında işletme saatlerini kısaltmayan restoran ve barlara 300 bin yene (2 bin 850 dolar) kadar ceza uygulanabilecek.

Yasaya ilişkin Üst Meclis oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, önlem ve tedavilerin uygulanabilirliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirterek,"Etkinliği sağlamak için cezaları kapsama aldık." dedi.

Salgın tedavisini reddedenlere hapis cezasını öngören madde, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin müzakereleri sonucu tasarıdan çıkarıldı.

Parlamento, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın "Yerden kalkmıyorlar" sözlerine Antalyaspor'dan fotoğraflı yanıt OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek
PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı         
00:29
Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı         
23:32
ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız         
23:07
Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı         
22:24
YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir         
21:11
4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş         
17:07
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu Oyuncu Çetin Sarıkartal, Çukur'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer oldu         
07:53
Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 05:37:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Japonya'da Kovid-19 önlemlerine uymayanlara para cezası verilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei