Japonya'da sağlık sistemi Covid-19 nedeniyle alarm veriyor - Son Dakika

Japonya'da sağlık sistemi Covid-19 nedeniyle alarm veriyor

06.01.2021 09:01
Japonya'da sağlık sistemi Covid-19 nedeniyle alarm veriyor, System.String[]

Japonya'da Covid-19 hastaları için ayrılan hastane yatak kapasitelerinin doluluk oranı, 47 eyaletin 8'inde yüzde 50'yi aştı.

Japonya'da Covid-19 hastaları için ayrılan hastane yatak kapasitelerinin doluluk oranı, 47 eyaletin 8'inde yüzde 50'yi aştı.

Korona virüs salgınında şu ana kadar en kritik dönemini geçiren Japonya'da sağlık sistemi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre hastanelerin Covid-19 tedavisi için ayırdığı yatakların doluluk oranı 47 eyaletin 8'inde yüzde 50'yi aştı. Virüsün yayılma kapasitesini analiz etmek için kullanılan dört aşamalı derecelendirme sistemindeki en vahim tabloyu ifade eden söz konusu orana göre geçtiğimiz Çarşamba itibarıyla Hyogo'daki hastanelerde yatak doluluğu yüzde 67.3'e ulaştı. Onu yüzde 64.4 ile Osaka, yüzde 63.5 ile Aichi ve yüzde 61.4 ile Tokyo izledi. Saitama yüzde 55.9 ile listede kendine yer bulurken, yataklı hastane doluluk oranı Gunma ve Hiroshima'da yüzde 55.2, Shiga'da yüzde 51.4 olarak belirlendi.

Tokyo'nun komşu eyaleti Chiba'da yüzde 40'ı aşan oranının, ülkenin 22 eyaletinde ise yüzde 20 üzerine çıktığı belirtildi.

Dün 4 bin 883 ile rekor sayıda günlük Covid-19 vakası kaydedilen Japonya'da hükümet Tokyo, Kanagawa, Saitama ve Chiba eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilanı düşünüldüğünü açıklamış, uygulamanın restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye yönelik tedbirlere odaklanacağı gündeme gelmişti. Salgının başından bu yana ülkede uygulanacak ikinci OHAL'e dair kararın yarın netleşmesi bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da sağlık sistemi Covid-19 nedeniyle alarm veriyor - Son Dakika


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