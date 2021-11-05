Üye Girişi
Son dakika haberi... Japonya'daki idam mahkumlarından hükümete dava - Son Dakika

Son dakika haberi... Japonya'daki idam mahkumlarından hükümete dava

05.11.2021 10:06
Son dakika haberi... Japonya'daki idam mahkumlarından hükümete dava

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'da idam cezasına çarptırılan 2 mahkum, infaz anının yalnızca birkaç saat önce mahkumlara haber verilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek hükümete tazminat davası açtı.

Japonya'da idam cezasına çarptırılan 2 mahkum, infaz anının yalnızca birkaç saat önce mahkumlara haber verilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek hükümete tazminat davası açtı.

ABD'nin bazı eyaletleri ile birlikte idam cezasını halen uygulayan tek sanayileşmiş demokratik ülke olan Japonya'da mahkumlar hükümete tazminat davası açtı. İdam cezasına çarptırılan 2 kişi, ülkede yürürlükte olan infazdan yalnızca birkaç saat önce mahkuma haber verme uygulamasını yargıya taşıdı. "İnsanlık dışı" olarak tarif ettikleri ve değiştirilmesini istedikleri uygulama için Osaka kentindeki bir bölge mahkemesine başvuran mahkumların hükümetten 193 bin dolar tutarında tazminat istediği öğrenildi.

"Her gün ölüm korkusuyla yaşıyorlar"

Mahkumların avukatlığını üstlenen Yutaka Ueda ise davaya konu uygulamanın evrensel insan haklarına aykırı olduğunun altını çizerek, "İdam cezasına çarptırılan mahkumlar her sabah o günün son günleri olacağı endişesiyle yaşıyor. Bu son derece insanlık dışı ve strese neden olan bir durum. Japonya'nın bu konuda uluslararası toplumun gerisinde kaldığını görmek üzücü" ifadelerini kullandı.

Eleştiri konusu

İdam cezasının halen yürürlükte olduğu Japonya'da mahkumlara infazdan kısa süre önce haber verilmesi uluslararası kamuoyunda uzun süredir eleştiriliyor. Buna rağmen, yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun büyük bölümünün genellikle cinayet suçlarında uygulanan ölüm cezasını desteklediğini gösteriyor. - TOKYO

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Mahkum, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Japonya'daki idam mahkumlarından hükümete dava - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhaliflerden 11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı MSB sosyal medyada paylaşılan 11:03 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
Yolda gördüğü arkadaşına 10:34 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik 10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı 10:06 Yıldız oyuncu Fekir, Kerem'i kulağından çekip yumruk attı
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 09:49 Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:28 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı

Son Dakika Haberleri
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
11:02 MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:33 Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı
10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider
10:24 Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik
10:10 "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen Garo Paylan'a Varank'tan cevap: Ellerine kalaşnikof verilmesin, teleskop verilsin
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor         
11:09
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı         
11:06
Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı         
10:57
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor Nusret Gökçe yeni mekanı için saatlik 12 sterlin ödeyeceği şef arıyor         
09:51
Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor Aşı karşıtları tarafından Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kuruluyor         
09:31
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Japonya'daki idam mahkumlarından hükümete dava - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement