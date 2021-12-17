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Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

17.12.2021 13:15
Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kundaklama şüphesine yoğunlaşan polis soruşturmayı sürdürüyor.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kundaklama şüphesine yoğunlaşan polis soruşturmayı sürdürüyor.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan Sonezaki Shinchi bölgesindeki bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaştı. Eyalet polisinden yapılan açıklamada 4. katta bulunan klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, yangının kliniğin resepsiyon bankosu yakınına konulan ve içerisinden sıvı sızan kese kağıdının çevresinde başladığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturmayı kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan 8 katlı bir binanın 4. katında sabah 10.20 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, klinik olduğu açıklanan kattaki yangın yaklaşık 30 dakika içinde söndürülmüştü. - TOKYO

Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi
Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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