Son dakika haberi: Japonya'daki şüpheli yangında ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kundaklama şüphesine yoğunlaşan polis soruşturmayı sürdürüyor.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan Sonezaki Shinchi bölgesindeki bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaştı. Eyalet polisinden yapılan açıklamada 4. katta bulunan klinikte çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, yangının kliniğin resepsiyon bankosu yakınına konulan ve içerisinden sıvı sızan kese kağıdının çevresinde başladığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturmayı kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

Japonya'nın Osaka eyaletinde bulunan 8 katlı bir binanın 4. katında sabah 10.20 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, klinik olduğu açıklanan kattaki yangın yaklaşık 30 dakika içinde söndürülmüştü. - TOKYO