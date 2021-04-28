Japonya Dışişleri Bakanlığı 2021 raporunda, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki askeri yayılmacılık faaliyetlerine yönelik endişelere vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığının "2021 Diplomatik Bluebook" yıllık raporunda, "Çin'in Asya bölgesindeki statükoyu değiştirmek amacıyla şeffaf olmayan ve tek taraflı askeri faaliyetler yürüttüğü" belirtildi.

Çin'in bu askeri faaliyetlerinin "hem bölge hem de uluslararası toplumda güçlü endişeler oluşturduğu" kaydedilen raporda, Çin'e karşı kurulduğu bilinen 4'lü "Quad" ittifakının önemine vurgu yapıldı.

Raporda, ABD, Avustralya ve Hindistan ile yürütülen ittifakın, "Seyrüsefer serbestiyeti ve hukukun üstünlüğünü temel alan" vizyonunun uluslararası toplumca desteklendiği ifade edildi.

Ayrıca raporda, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasa eleştirildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlallerinin kayda geçtiği raporda, komşu Çin ile yürütülen karşılıklı bağlar için "önemli ikili ilişkilerden biri" nitelendirmesi de yapıldı.

Raporda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce ertelenen Tokyo ziyaretinin yeniden programlanmasına yönelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hazırlık yapılmadığı kaydedildi.

ABD ile mevcut güvenlik ittifakı için "Japonya'nın diplomatik ve güvenlik politikalarının köşe taşı" değerlendirmesi yapılan raporda, ittifakın "şimdiye kadarkinden daha önemli" olduğu kaydedildi.