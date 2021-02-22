Son dakika haberi! Japonya hükümetinden Myanmar tepkisi - Son Dakika

Ordunun darbe yaptığı Myanmar'da sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınayan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, barışçıl gösterilerde karşı silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve ülke lideri Aung San Suu Kyi ile hükümet yetkililerini gözaltına aldığı Myanmar'daki demokrasi karşıtı sürece Japonya hükümetinden tepki gelmeye devam ediyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin sivillerin ölümüne neden olan şiddet eylemlerini kınadıklarını söyledi. Ülkesinin Myanmar'daki otoriteyi sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya ve Aung San Suu Kyi de dahil gözaltındaki yetkilileri serbest bırakmaya çağıracağını yineleyen Kato, barışçıl gösterilere karşı silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. Myanmar ordusunu mümkün olan en kısa sürede demokratik bir siyasi sistemi yeniden kurmaya çağıran Kato, gösterilerde yaşamını yitiren sivillerin ailelerine de taziyelerini iletti.

Ölümcül güç tehdidi

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbeyi protesto eden göstericiler barışçıl eylemler çerçevesinde sokaklara dökülmüş, cunta yönetimi ise protestoculara karşı "ölümcül güç" kullanılabileceği tehdidinde bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahaleleri sonucu bazı göstericilerin yaşamını yitirdiği gündeme gelmişti. - TOKYO