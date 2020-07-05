Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto'daki şiddetli yağış sonrası Kuma nehrinde yükselen su seviyesi nehir bentlerini yıktı.

Nehrin taşmasıyla meydana gelen su baskınları sonucu oluşan çamur ve toprak kaymasında nehir yatağı hattında köprüler yıkıldı.

Kyodo ajansına göre, ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü ve evlerin sürüklendiği selde 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulaşılan 14 kişinin hayati belirti göstermediği, 9 kişinin arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kumamoto eyaletinin bilgilendirmesine göre, Kuma köyünde selden etkilenen bir yaşlı bakım merkezinden yaklaşık 50 kişi kurtarıldı.

Afete yönelik kabinesiyle toplantı yapan Başbakan Abe Şinzo, Kumamoto eyaletinin yardım talebi kapsamında 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli ile Afet Yönetim Bakanı Takeda Ryota'nın bölgeye gönderileceğini belirtti.

Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ile 120 polis memurunun da afet bölgesine görevlendirildiği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kumamoto ve Kagoşima eyaletlerinde yaşayan 203 bin kişinin tahliyesi için sığınak inşa edildiğini bildirdi.

Kumamoto ve Kagoşima'da bulunan yaklaşık 5 bin 900 hanenin elektriğinin olmadığı kaydedildi.