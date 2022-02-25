Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti

25.02.2022 07:48
Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti

Edinilen son dakika haberine göre Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.

Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya askeri müdahalesinin, ülkesinin "ulusal güvenliği açısından tamamıyla kabul edilemez" bulduklarını bildirdi.

Rus askeri müdahalesinin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini" belirten Kişida, ülkesinin "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine müsaade etmeyecek kararlılığı göstermesi gerektiğini" söyledi.

"Uluslararası düzen için sonuçlar doğuracak oldukça ciddi bir durum, sadece Avrupa değil, Asya ve ötesi için de" ifadelerini kullanan Kişida, yaptırım genişletme kararının, ABD ve Avrupa koordinasyonuyla alındığını söyledi.

Japon Başbakan, gidişatın "hangi yöne evrileceğine" bağlı olarak "G-7 üyeleriyle iş birliği halinde nasıl hareket edeceğimizi karar vereceğiz." dedi.

Genişletilen yaptırım paketi, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrolü, Rus finans kuruluşlarının mal varlıklarının dondurulması ve bazı kişi ve kuruluşlara vize tahsisinin askıya alınmasını kapsıyor.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Japonya, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya yaptırımları genişletti - Son Dakika
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